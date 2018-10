A dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado tripulando um Skoda Fabia R5 está na frente do Zoom iGest Rali do Faial, após a disputa da primeira classificativa, a super especial com 3,9 km, realizada ontem à noite no Kartódromo do Faial.

Alexandre Camacho venceu a prova de abertura com o tempo de 2.46,4 impondo-se por 2 décimos aos segundos classificados, a equipa Miguel Nunes/João Paulo...