Alexandra Esteireiro lança segundo livro

Alexandra Esteireiro apresenta hoje, pelas 16 horas, na Feira do Livro do Funchal, o seu segundo livro, intitulado ‘Diário de uma Aprendiza de Teatro’. Com apenas 11 anos de idade, esta é a segunda vez que lança um livro, tendo o primeiro sido ‘A Maldição do Lobo Desastrado’.

Nesta obra, a autora conta a história de Alexa, uma aprendiza de teatro que se esforça bastante para um dia ser uma actriz famosa. A jovem partilha os seus sonhos e tudo aquilo que faz para alcançar o seu objectivo, que contará com a ajuda dos seus amigos. Como em todas as boas histórias, esta também possui uma rival que vai tentar atrapalhar os seus planos, mas ultrapassados todos estes obstáculos chega à conclusão de que “com trabalho em equipa, muito esforço e amigos tudo se consegue”, sendo esta a moral da história.

O pai, Paulo Esteireiro, disse estar “muito impressionado” com este segundo livro da filha, sobretudo pelo facto de o seu ‘rebento’ querer dar continuidade a um dom que desenvolveu muito cedo. “Como pai fiquei muito contente por ela querer continuar a escrever”, realçou, frisando que, desta vez, a autora escreveu “uma história maior” e também “fez as ilustrações” juntamente com Tiago Machado.

Alexandra Esteireiro tem 11 anos e adora ler, escrever e representar. Foi aluna da EB1/PE da Ajuda e, actualmente, estuda na Escola EBS Ângelo Augusto da Silva, no 5.º ano. O gosto por esta área começou na escola quando aprendeu a ler e achou divertido criar personagens e contar uma história em torno delas. Já escreveu cerca de uma centena de pequenos contos que não estão (ainda) publicados.

Recorde-se que, numa entrevista concedida ao DIÁRIO, na rubrica Sub-20, em Outubro do ano passado, a artista de ‘palmo e meio’ revelou que, no futuro, gostaria de ser actriz e, quem sabe, ‘dar vida’ às personagens dos seus livros. “Acho que é divertido ser actriz... talvez poderia ser uma espécie de guionista e actriz ao mesmo tempo... vamos ver”, disse, convicta do que quer, isto apesar da sua tenra idade.

Hoje, a apresentação do livro ‘Diário de uma Aprendiza de Teatro’ estará a cargo da professora de Teatro Diana Pita e o jogo dramático será protagonizado pelo inexcedível Francisco Caldeira.

A obra pode ser adquirida na Feira do Livro, sobretudo na barraca da Associação Xarabanda, tendo o custo de 4 euros, enquanto decorrer o evento, e depois passa a 5 euros.

Além disso, para hoje está também prevista a apresentação do livro ‘5.º Império - Eco das Palavras’, de Magno Jardim. Um acontecimento cultural que ocorre, pelas 17 horas, na Placa Central da Avenida Arriaga, onde está ‘montada’ esta iniciativa cultural, até ao dia 3 de Junho.

Livros e fado amanhã na ‘Feira’

Amanhã, dia 31 de Maio, pelas 17 horas, a Feira do Livro recebe a apresentação da antologia ‘Bem, a Poesia II’, que será protagonizada pelos poetas Jorge Ribeiro de Castro, Carolina Santos, Alexandre Barbosa, Miguel Santos, Luís Costa, Zara Dantas Lages, Policarpo Nóbrega, Luís Gonçalves, Sandra Faria, Teresa Faria, Dores Moreno, Ângela Faria Neves, Gilberta Abreu, Paulo Sousa e Sancho Spínola.

Para este dia, pelas 18 horas, está também previsto o lançamento do livro ‘Vocação Solar’, de Fátima Pitta Dionísio. Uma obra que se reveste de uma linguagem soberana, purificada, sob os auspícios do sol e onde a Grécia, conhecida pela sua luminosidade, é singularmente cantada. A poeta transporta-nos, assim, pelos mágicos caminhos da beleza fazendo-se acompanhar, nesse deslumbramento, por outras vozes líricas sem esquecer-se de enaltecer o particular brilho das crianças, dos animais e da própria natureza com verdadeiro espírito universal.

Fátima Pitta Dionísio, natural da Madeira, já publicou vários livros, entre os quais o de poesia livre ‘Edifiquei-te uma ilha’, ‘Amor em Memória’, ‘No Amor das coisas Gregas’ e ‘Há de a Poesia Ficar’.

Depois da apresentação dos livros, é tempo de ouvir música. Por isso, ‘silêncio’ que vão subir ao palco, pelas 20 horas, os Fado Funcho, um grupo de música de tradição que reinterpretam temas clássicos do fado e outros ao som dos cordofones tradicionais da Madeira, como braguinha, rajão e viola de arame.