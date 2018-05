‘Aleste’ é hoje e promete

Eis chegado hoje aquele que o Festival Aleste promete que será “o melhor dia de praia do ano na Madeira”, leia-se, sobretudo em termos de música de qualidade. Tudo porque o Complexo Balnear da Ponta Gorda, no Funchal, acolhe, entre as 15 horas de hoje e as 2 horas da manhã de domingo, a quinta edição daquele que é o maior festival independente de música alternativa, que promete atrair muita gente para ver grandes bandas e projectos ‘fora da caixa’.

O festival, que este ano se muda da Barreirinha para o Complexo Balnear da Ponta Gorda, ficará seguramente marcado pelo regresso da dupla Laid Back a Portugal, dinamarqueses conhecidos por êxitos mundiais como é o caso de ‘Sunshine Reggae’. Cá, no Aleste, conforme já revelaram os músicos em entrevista ao DIÁRIO, vão estrear mundialmente o ‘single’ intitulado ‘Enjoy The Vibes’ que integrará o alinhamento do novo disco a ser editado ainda este ano.

Mas há mais para ver e ouvir no Aleste. Ainda em termos internacionais, o Aleste apresenta os norte-americanos Bitchin Bajas, um concerto ‘atmosférico’ imperdível. Já no plano nacional, o público que for à Ponta Gorda conhecerá o “mundo inacreditável” de Bruno Pernadas, verá a aguardada estreia de Surma no arquipélago e os regressos de parte da equipa dos Capitão Fausto com Bispo e Sean Riley, desta feita a solo e com novo disco. Finda a festa, pela noite dentro há a dança multicultural de Celeste/Mariposa. Os bilhetes custam 20 euros.

De resto, o Aleste “renova o compromisso com a mostra de novos e consagrados nomes da música mundial e nacional, num único dia, num diálogo entre a música e a beleza natural da ilha”.

A edição de Maio assume-se assim “como ponto maior de um projecto anual de promoção da cultura na Madeira, assente na organização de diferentes espaços de criação, mostra e divulgação”.

A par do “melhor dia de praia do ano”, ao longos dos últimos cinco anos, o Aleste tem promovido ainda residências artísticas de criação (PAUS/Discotexas/Liima) e espaços de divulgação da música electrónica mais actual (Ilhatrónica).