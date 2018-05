Aleste conta atrair milhares à Ponta Gorda no dia 26

No próximo dia 26 de Maio, o Complexo Balnear da Ponta Gorda, no Funchal, abre portas para receber a quinta edição do Aleste ou, nas palavras da organização, “o melhor dia de praia do ano”.

O festival -- que este ano muda a sua localização habitual na Barreirinha -- foi apresentado, ontem, por Fábio Remesso e Diogo Freitas, da Espalha Epopeias, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

A autarquia funchalense é uma das co-produtoras do evento, apoiando aquele que é já o maior festival independente de música electrónica/alternativa da Madeira em 13.500 euros.

Paulo Cafôfo não poupou, aliás, elogios a este “festival único”, antes de proceder à assinatura do novo protocolo com a organização do Festival Aleste.

“O Aleste junta bandas emergentes a nomes consagrados e esta fusão foge muito ao padrão habitual dos festivais”, referiu o autarca, vincando que o Aleste já faz parte da cidade e da Região.

“Queremos que estas coisas mágicas continuem a acontecer”, acrescentou Paulo Cafôfo, realçando o exemplo de sucesso do grupo ‘Paus’, cujo álbum ‘Madeira’ (inspirado e produzido na ilha) chegou ao primeiro lugar no top nacional de vendas, graças à residência artística apoiada pelo BBC/Aleste.

No dia 26 de Maio, a ’magia’ começa às 15 horas e são esperadas cerca de 1 200 pessoas (pelo menos mais 200 do que na edição anterior), sendo que o Complexo Balnear da Ponta Gorda tem capacidade máxima para receber 2.500.

A Barreirinha sofreu recentemente alguns danos, em virtude do mau tempo que assolou a Madeira nos últimos tempos. Por isso, e a pensar no conforto do público do festival, foi acertado com a Frente Mar Funchal a mudança do festival para a zona este do Funchal, onde está situada a Ponta Gorda. Um espaço igualmente à beira-mar, mas ainda mais amplo e com melhores condições.

O Funchal volta, assim, a ser o epicentro para a festa e diversão, com “mais artistas e mais gente na equipa” nesta quinta edição, que farão “o melhor dia de praia do ano”, frisou Diogo Freitas.

No dia 26 de Maio, a ’magia’ começa às 15 horas e são esperadas cerca de 1 200 pessoas, sendo que o espaço tem capacidade máxima para receber 2.500.

Os bilhetes para o Aleste custam 20 euros e estão à venda no Museu Café, Barreirinha Bar Café e online na Ticketea. De referir que os bilhetes ‘early-bird’, a preço promocional de 15 euros, esgotaram o mês passado.

Cartaz assumidamente “incrível”

Nas palavras do responsável Fábio Remesso, a edição 2018 do Aleste traz à Região um “cartaz incrível”, composto por sete bandas/artistas nacionais e internacionais.

A saber: Bruno Pernadas (compositor e multi-instrumentista, além de um dos nomes maiores da música nacional dos anos recentes), Surma (Débora Umbelino, ‘timoneira’ de viagens por locais exóticos e longínquos), Bitchin Bajas (trio norte-americano surpreendente), BISPO (projecto paralelo dos Capitão Fausto), o projecto Celeste/Mariposa de Wilson Vilares (caracterizado pelo afro-baile, uma celebração da cultura PALOP), Laid Back (mítico ‘duo’ dinamarquês, famoso por temas como ‘Sunshine Reggae’ ou ‘White Horse’) e ainda Sean Riley (que vai estrear novo ‘single’, ‘California’, na Madeira).

De recordar que, em Maio de 2017, na anterior edição do Aleste, o festival contou com nomes como: Bonga, Islam Chipsy, Capitão Fausto, The Poppers, Sensible Soccers e Lavoisier.