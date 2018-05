Aleste brilhou a Oeste

Até o tempo, com o sol a reaparecer durante a tarde nesta Primavera quase sombria, justificou o slogan ‘O melhor dia de praia do ano é na Madeira’. Claro está, referimo-nos à 5.ª edição do Aleste que, ontem, se fez este ano a Oeste do Funchal.

O festival que este ano estreou o Complexo Balnear da Ponta Gorda, além de ter ficado marcado pelo regresso da dupla Laid Back, entre muitos outros artistas que ajudaram a prolongar a festa noite dentro, destacou-se também pela significativa adesão do público, que ao final da tarde juntava já algumas centenas de ‘festivaleiros’.

Motivo para deixar Diogo Freitas, da organização, “bastante contente” por notar, quando o sol ainda espreitava, “maior adesão” em relação a edições anteriores.

“Feliz com a mudança”, ao ponto de desabafar que “há males que vem por bem”, apesar da festa ainda nem ir a meio, arriscou classificar o Aleste 2018 de “bastante positivo”.

Para o êxito da iniciativa que contemplava oito actuações, entre o meio da tarde e o início da madrugada, além de toda a entrega da organização, factor igualmente determinante foram as condições atmosféricas. “O tempo tem ajudado”, regozijou-se, no breve compasso de espera, antes de fazer as honras da casa a mais um grupo que chegava à Ponta Gorda, para desfrutar não só do programa de animação, mas também do ambiente de convívio que envolvia diferentes gerações.