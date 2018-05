Alerta para aparecimento de ‘caravelas-portuguesas

A Autoridade Marítima emitiu, ontem, um comunicado onde dá conta do aparecimento das denominadas ‘caravelas-portuguesas’ na costa do arquipélago da Madeira. Tal como o DIÁRIO já tinha noticiado, estes organismos têm sido avistados de forma mais frequente, pelo que é requerida maior prudência no acesso ao mar.

As ‘caravelas-portuguesas’, de nome científico “Physalia physalis”, são avistadas à superfície graças a um flutuador azul-arroxeado, cheio de gás, que estas possuem. Os seus tentáculos podem atingir os 30 metros, sendo que o seu veneno é muito perigoso.

Os sintomas de picada são uma dor forte, bem como a sensação de queimadura, com irritação, vermelhidão, inchaço e comichão.

Assim, em caso de picada, não se deve coçar ou esfregar, pois espalha o veneno. Também não se deve usar água doce, álcool ou amónia para tratar, nem colocar ligaduras.

Deve ser lavado com soro fisiológico e retirar os tentáculos com cuidado utilizando luvas, pinça de plástico e soro fisiológico.

Aplicar vinagre no local atingido e bandas quentes ou água quente para aliviar a dor provocada pela picada.

Além disso, deve ser consultada assistência médica o mais rapidamente possível.