Alemão condenado por enganar turistas no Garajau

Dois anos e oito meses de prisão, mas com pena suspensa, foi o castigo que o tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira aplicou, na quarta-feira da semana passada, a um alemão que burlou oito casais de turistas estrangeiros que passavam férias num empreendimento no Garajau, conseguindo, com recurso a diversos estratagemas, que lhe passassem para as mãos 11.650 euros.

Horst Mario Graaf, que amanhã completa 49 anos de idade, foi contratado no início de 2006 pela empresa ‘Feriasinvest Lda’, proprietária do empreendimento denominado ‘Garajau Terrace Aparthotel’, na zona da recta do Garajau, para vender pacotes de férias. Valendo-se de tais funções, levou a cabo um plano com o propósito de, junto de clientes do empreendimento, obter para si diversas quantias indevidas. Acabou por enganar oito casais estrangeiros (seis alemães, um italiano e um canadiano). Em três situações o arguido simulou a venda do direito de várias semanas de férias (modalidade de ‘time sharing’), noutras três situações propôs-se mediar a venda dos direitos de férias que as vítimas tinham em empreendimentos na Madeira ou Itália e em dois casos exigiu o pagamento de valores adicionais por estadias que alegou não terem sido pagas pela agência. O arguido, que hoje vive na cidade alemã de Rietberg, já foi condenado em Dresden por outras burlas a turistas na Madeira. M. F. L.