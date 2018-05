Aldeia da Paz na mira da Segurança Social

A situação da Aldeia da Paz continua muito complicada, sob vários pontos de vista, com destaque para as questões financeiras e para as divergências entre membros da Direcção e entre esta e funcionários. Um conjunto de situações que determinaram a entrada da instituição nos ‘radares’ da Segurança Social.

Ao DIÁRIO, questionada sobre queixas ou denúncias, a Segurança Social responde não ter recebido nem umas nem outras. “Não obstante, e face às notícias veiculadas na comunicação social, tem sido feito um acompanhamento e articulação entre os vários departamentos intervenientes do ISSM, IP-RAM e a instituição em causa. Assim, encontram-se a decorrer os procedimentos próprios do ISSM, IP-RAM para análise das situações relatadas que se enquadrem nas competências e atribuições do ISSM, IP-RAM.”

A Segurança Social esclarece, ainda, que acompanha a Aldeia da Paz “através de diferentes vertentes”, em que se conta o apoio financeiro directo. Dinheiro essencial, até porque, como esclarece a Diocese, é o único que a instituição recebe, mas é insuficiente para a vida diária. “Apesar das dificuldades financeiras, a Aldeia da Paz, neste momento, não tem dívidas para com os seus funcionários e fornecedores, graças ao esforço da Direcção e de todo o pessoal da Instituição, enquanto se aguarda a desejada e necessária revisão do acordo com o Instituto de Segurança Social, no diálogo e entendimento que sempre se tem procurado, para que a Fundação possa prestar o serviço que lhe compete e lhe é pedido. Para o efeito foi já entregue a documentação requerida”.

O esclarecimento da Diocese nada diz sobre os problemas internos, nomeadamente, as acusações que são feitas, entre pessoas directamente ligadas à Associação/IPSS, que apontam para uso indevido de dinheiros e bens. “A Diocese, como Fundadora, acompanha e apoia a Instituição, no respeito da sua autonomia, do seu estatuto e dos respectivos acordos de cooperação.”

As preocupações são também de vários funcionários, que, além de olharem para o seu futuro profissional, estão apreensivos com a situação das crianças que estão confiadas à Aldeia da Paz. São 18 crianças / jovens aqueles que são acompanhadas directamente pela Segurança Social da Madeira. Pessoas “com medida de acolhimento residencial no Lar da Paz (LP), decretada pelo Tribunal de Família e Menores do Funchal”.

Nos últimos cinco anos, a Aldeia da Paz recebeu 1,3 milhões de euros da Segurança Social, sendo o valor mais elevado o do ano passado, tendo sido alcançados 321.222,36 euros, que incluem 30 mil para tentar repor o equilíbrio financeiro. Em 2016 foram 285.232,44 euros, em 2015 285.232,44 euros; em 2014 foram pagos 242.362,03, em 2013 a verba ascendeu a 216.024,60 euros.