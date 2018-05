Albuquerque visita obras da escola

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, visita hoje, pelas 11 horas, as obras da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco.

As obras de requalificação daquele estabelecimento de ensino do Porto Santo, estão a decorrer a bom ritmo e deverão terminar em Junho de 2019. O seu custo ascende aos cerca de 5,8 milhões de euros.

Os trabalhos, iniciados a 8 de Janeiro, implicarão uma renovação quase total do estabelecimento escolar, mantendo-se apenas as fachadas. A empreitada inclui, ainda, a retirada do amianto da cobertura das escolas, a ser feita por uma empresa devidamente certificada, de acordo com o que está definido na lei.

O presidente do Governo Regional irá também, pelas 10h30, marcar presença na exposição de Azulejos ‘Vida e Alma Porto-Santense’, nos Paços do Concelho. Constituída por cerca de 30 painéis, apresentados pela primeira vez, esta exposição mostra os trabalhos realizados por diversas instituições, sob a temática do Património do Porto Santo e os Descobrimentos Portugueses, uma iniciativa inserida nas comemorações dos 600 anos do Descobrimento do Porto Santo.