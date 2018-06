Albuquerque tenta afastar concorrência

E, de repente, o VI Congresso dos Autarcas Social-Democratas (ARSD) terá sido um local perfeito, uma espécie de laboratório, para que Miguel Albuquerque preparasse um ‘tónico’, daqueles que normalmente eliminam impurezas de pele mas com uma pequena alteração da fórmula que ontem serviu para aplicar contra possíveis candidatos à liderança interna. Sim, porque o actual presidente da Comissão Política reiterou que será recandidato à presidência do PSD-M e simultaneamente do Governo Regional. Que tirem o ‘cavalinho da chuva’ os que alimentam a ideia que não o fará, contrariou, sublinhando que avançará com “toda a segurança” e de “cabeça levantada”.

Uma declaração que não terá sido inocente, uma vez que a meia-dúzia de passos, na primeira fila da direita de uma sala do Casino, estava Manuel António Correia (MAC) de quem se diz estar a ‘cozinhar’ uma candidatura tal como fez em 2014.

Mas será que os aplausos que Albuquerque recebeu terão sido suficientes para demover uma intenção de MAC que há muito não era visto em iniciativas partidárias?

À saída do congresso, ao DIÁRIO, alguns autarcas e dirigentes do partido não estranharam a presença de MAC, mas consideram que não tem condições para avançar, ou melhor, terá, mas não vencerá. E não vencendo observam que será o adeus definitivo para qualquer aspiração no PSD-M. Logo, acreditam que ponderado como é o ex-governante, MAC não materializar qualquer candidatura. Pelo menos antes das Eleições Regionais.

“Já disse e vou reiterar aqui que vou ser candidato ao próximo Congresso e candidato a líder do próximo Governo Regional”, declarou Albuquerque que nesse instante recebeu aplausos, até de João Cunha e Silva que não sendo autarca estava no centro da primeira fila ao lado de Rui Abreu e de Tranquada Gomes a convite da organização.

Nada que impedisse Albuquerque de lançar apelos à união dos correligionários numa fase que admitiu ser “difícil”, mas longe de ser “dramática”, como quis desdramatizar, apesar de muitos militantes acharem que o momento é mais dramático do que difícil.

Antes aproveitou para tecer duras críticas ao Governo da República que “nem no tempo da troika aumentou tantos impostos ou bloqueou assuntos que travam o desenvolvimento da Madeira”. Pelo contrário, salientou que enquanto a carga fiscal aumenta em território continental o seu Executivo baixa impostos, promove progressões nas carreiras dos funcionários públicos. E não valerá a pena a oposição afixar cartazes como aqueles que diz ver com alusões a incumprimentos do seu governo. “É melhor rasgarem aos pedacinhos”, sugeriu, ouvindo-se algumas gargalhadas.

E não terminaria sem que uma vez mais apelasse à unidade: “Será decisivo e fundamental estarmos unidos para vencermos as eleições em 2019. Podem contar comigo. Viva o PSD, viva os autarcas social-democratas”.

PSD já não é hegemónico

O secretário-geral do PSD-M também interveio reconhecendo que “os tempos são outros, que nos temos de adaptar a uma outra realidade, a uma realidade em que o PSD já não é hegemónico localmente. Temos essa percepção. Contudo, nós nunca desistimos”

Para Rui Abreu os melhores exemplos continuam a ser as Câmaras e as Juntas lideradas pelo PSD-M, considerando que “todas as restantes têm de continuar a luta diária para recuperar os seus concelhos e freguesias para o desenvolvimento que as nossas populações exigem”, por isso, defendeu que o congresso também “marca uma nova etapa” onde espera que os “autarcas mais experientes consigam ajudar os menos experientes”.

JSD e abanar a bandeira

O líder da JSD defendeu que em 2021 um terço das listas do PPD/PSD devem ser compostas por jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos. Bruno Melim afirmou que a estrutura juvenil “não existe apenas para abanar a bandeira. Serve para integrar, formar e defender os interesses dos Jovens da Madeira”.

Para ilustrar a crescente falta de aposta do Partido em jovens quadros no âmbito da luta autárquica, relembrou os exemplos de Miguel Albuquerque, Rui Marques e Roberto Silva que foram eleitos pela primeira vez presidentes de Câmara com 33, 29 e 27 anos respectivamente. Referiu ainda que o PPD/PSD não candidata nenhum militante a presidente de Câmara com idade inferior a 35 anos desde 2005, aquando da eleição de Rui Marques.

Pedro Coelho reeleito

Pedro Coelho foi reeleito presidente da ARSD com 165 votos favoráveis, 3 nulos e 1 branco, começou por dizer que não há autarcas vencidos nem autarcas vencedores, aludindo às eleições autárquicas que decorreram em Outubro, e no qual os social-democratas conquistaram apenas quatro concelhos. Ora, Coelho que venceu Câmara de Lobos considerou que o resultado do PSD-M esteve “longe de ser razoável”, o próprio manifestou ter ficado insatisfeito, realçou, mas não deixou de lembrar que apesar de, na sala estarem autarcas vencidos, continuam a ser “as pessoas certas, que vão fazer campanha no futuro combate de 2019”.

E dirigindo-se a Albuquerque deu exemplos do capital político que não pode ser desaproveitado: “Está nesta sala as pessoas da Ribeira Brava que vão andar com a nossa bandeira a fazer campanha pelo nosso partido. Estão nesta sala as pessoas de Santana e de outros concelhos que vão lutar imenso para mais uma vitória eleitoral do nosso partido”