Albuquerque reforça apoio ao Mercado Quinhentista

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, definiu, ontem, como “extraordinário” e “um trabalho notável” o Mercado Quinhentista de Machico, anunciando que no próximo ano tenciona reforçar o apoio ao evento.

O chefe do executivo foi uma das milhares de pessoas que encheram, neste fim-de-semana, a cidade da zona leste da Madeira para assistir à recriação dos usos e costumes da época dos Descobrimentos. No final destacou dois aspectos do Mercado Quinhentista. Em primeiro lugar, realçou o facto de ser uma iniciativa que “parte de associações, da escola, dos pais, dos professores e da participação da sociedade civil”, algo que contribui em muito para o seu “grande sucesso”. Em segundo lugar, realçou que ano para ano a iniciativa “está melhor, mais diversificada e já é um ponto de grande afluência turística”. A este propósito, lembrou que foi o seu Governo quem inseriu o Mercado Quinhentista no programa oficial do Turismo da Madeira”. Em jeito de balanço final e antes de saborear um dos produtos à venda (cerveja artesanal), rematou: “É um evento muito, muito interessante do ponto de vista histórico, cultural e da atractividade turística e do movimento que dá a este magnífico concelho de Machico. Temos grandes condições para melhorar. A própria exposição itinerante também foi um grande sucesso e vamos continuar a apoiar”. M. F. L.