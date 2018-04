Albuquerque optimista com futuro da Região

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse ontem que a Madeira está num “bom momento da economia”, tendo se mostrado bastante optimista em relação ao futuro. Isto num discurso realizado na XVII Exposição Regional do Limão, na freguesia da Ilha. “Estamos com um crescimento económico há 56 meses na Região, já ultrapassamos a crise e a nossa taxa de desemprego baixou de 15.8% para 8.9%”, afirmou.

Além disso, o governante disse que o executivo regional tem dado apoios à agricultura e às empresas públicas e privadas da Região, sendo estes “muito importantes” para a economia. “Estou muito optimista relativamente ao futuro da Madeira. O que nós temos de continuar a defender é a nossa autonomia, que é uma coisa que, hoje, se fala pouco, sendo esta a possibilidade de os madeirenses continuarem a decidir aquilo que lhes diz respeito para o futuro”, frisou e acrescentou: “Temos de defender os nossos dinheiros e participar democraticamente na nossa vida”.

O presidente do Governo Regional aproveitou a ocasião para elogiar a Ilha que foi criada há 29 anos, realçando o facto de esta ser “uma freguesia de gente boa e de pessoas trabalhadoras”. Além disso, sublinhou a importância da produção de limão, tendo agradecido o trabalho dos expositores. S.S.G.