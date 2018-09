Albuquerque não acredita em “soluções milagrosas”

No Dia Mundial do Turismo, Miguel Albuquerque fez questão de referir, perante uma plateia de profissionais e empresários do sector, que o executivo madeirense, em parceria com a ANA, “uma entidade que este ano se tem portado bem”, tem desenvolvido esforços para conseguir trazer uma terceira companhia aérea para a linha Madeira-continente.

Ontem, a directora regional do Turismo, esteve reunida com a ANA a tratar de assuntos relacionados com a vinda de uma terceira companhia aérea.

O Governo Regional distinguiu, numa cerimónia que decorreu na Fortaleza do Pico, vários profissionais e entidades do sector do turismo, num total de 25 galardoados com medalhas de mérito de ouro, prata e bronze. A Associação do Mercado Quinhentista foi a única a receber o grau ‘ouro’.

De destacar, entre os premiados os casos de Yan Mackintosh, turista inglês de 99 anos que tem sido um verdadeiro embaixador da Madeira e o comandante João Bela que se reformou e que, nas últimas décadas comandou os navios ‘Pátria’, ‘Independência’ e ‘Lobo Marinho’.

Em nome dos premiados, João Bela destacou a importância de preservar as qualidades únicas do destino turístico, com uma referência especial á praia do Porto Santo.

O presidente do governo regional considera um “acto de justiça” o reconhecimento do trabalho de profissionais de diversas áreas, desde cantoneiros, jardineiros, cozinheiros a agentes de viagens e hoteleiros que contribuem “com a sua excelência” para valorizar a turismo da Região.

“O desenvolvimento do turismo só pode ser feito com o envolvimento da população”, destaca Miguel Albuquerque que valoriza o facto de a Madeira ser um dos poucos destinos turísticos onde não há conflitos entre as condições devida dos residentes e os turistas.

Num discurso de improviso, não faltou uma referência aos “paladinos” que têm surgido, “como se fossem a última Coca-cola do deserto” e que só agora “descobriram o turismo” e que apresentam “soluções milagrosas”. Pelo contrário, defende uma aposta sustentada, baseada na preservação das qualidades da Madeira, como é o caso da protecção ambiental.

O ano de 2017, recorda, foi o melhor de sempre no turismo mas este ano, “ao contrário do que alguns previam”, não está a ser mau, com boas taxas de ocupação e rendimento.

Uma nota da presidência do governo regional, emitida na véspera, revelava que, “embora com redução de dormidas e do número de hóspedes – 933.624 hóspedes (menos 0,8%) , 4.772.984 dormidas (-1%) e uma taxa de ocupação de 62,9% (-4%), a verdade é que os dados acumulados até Julho, referentes ao turismo madeirense, tendo como fonte o Turismo de Portugal, permitem constatar que mais uma vez o sector resiste e até cresce face ao melhor ano de sempre – 2017. Isto porque o rendimento por quarto foi de 48,20 euros (+1,9%) e os proveitos totais ascenderam a 247,707 milhões de euros (+4,2% do que no ano anterior)”.