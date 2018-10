Albuquerque mostra contas do hospital

O Governo Regional aprovou, na quinta-feira, o lançamento do concurso internacional para a construção do novo hospital da Madeira. Uma obra que tem um custo previsto de 251 milhões de euros a que têm ser somadas as despesas com expropriações e equipamentos. No fim, em números redondos, serão cerca de 340 milhões de euros para o principal projecto apresentado por Miguel Albuquerque...