Albuquerque recebido hoje em audiência em Lisboa

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque estará pelas 17 horas de hoje, na Assembleia da República, em Lisboa, na reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da ‘Estratégia Portugal 2030’ criada pelo parlamento nacional.

A Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da ‘Estratégia Portugal 2030’ recebe, em audição, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no âmbito dos trabalhos de acompanhamento do processo de definição da ‘Estratégia Portugal 2030’.

A comissão, criada em Fevereiro deste ano, tinha inicialmente um mandato de seis meses, que prorrogável até à conclusão dos trabalhos, o que veio a acontecer. No final do mandato apresentará um relatório das suas actividades e respectivas conclusões.

Esta comissão acompanhará o processo de definição da ‘Estratégia Portugal 2030’, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia pós -2020, que deve ter em conta os contributos que, em razão das competências respectivas, as comissões parlamentares permanentes lhe remetam.