Albuquerque garante apoio às famílias para pagar a creche

O Governo Regional vai garantir um apoio às famílias para pagamento das creches já no próximo Orçamento Regional. O anúncio foi feito ontem no âmbito da visita efectuada à EB1/PE de Santa Cruz. Na ocasião Miguel Albuquerque destacou mais investimentos no parque escolar do Concelho. Em particular nas escolas do Caniço, começando pela Escola do 2.º e 3.º Ciclo onde já se iniciaram...