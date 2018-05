Albuquerque garante apoio à Casa São João de Deus

A partir da próxima semana, técnicos do Governo Regional vão avaliar a reabilitação do edifício principal da Casa de Saúde São João de Deus (Trapiche) e analisar os apoios públicos disponíveis para financiar a obra. O compromisso foi assumido, ontem, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na inauguração da ampliação das instalações daquela instituição de saúde mental e depois de um pedido feito pelos respectivos responsáveis.

A estrutura inaugurada compreende uma nova ala com 11 enfermarias (22 camas), áreas de serviço para cuidados dos utentes, um parque de estacionamento coberto com 72 lugares e a Praça Angulo, que estará aberta a eventos da população local. A ampliação custou 2,5 milhões de euros e quase metade do financiamento foi assegurado pelo Governo Regional, através do IASAÚDE.

Numa prestação de serviços públicos de saúde, a instituição já acolhe e trata pessoas com doenças mentais e dependências de álcool e drogas. Mas tanto o director, Eduardo Lemos, como o superior provincial da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, Vítor Lameiras, ambicionam alargar essa colaboração a pessoas com doenças neurodegenerativas, tendo Albuquerque deixado a porta aberta a tal colaboração.

Presente da inauguração, o presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo, proferiu a seguinte declaração: “Ouve-se falar na comunicação social dos números da economia, do crescimento continuado, mas nós continuamos a sentir na CMF que muita gente precisa de ajuda. Passar da folha do Excel para as pessoas de carne e osso vai uma grande diferença”. Soou a recado pré-eleitoral.