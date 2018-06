Albuquerque faz balanço aos subsídios

O presidente do governo regional regressa, amanhã, ao parlamento regional para mais um debate mensal.

Miguel Albuquerque deverá ser questionado pelos deputados sobre os ‘Apoios ao sector produtivo’, o tema escolhida para este mês.

A realização de debates mensais com o presidente do governo foi uma das alterações ao regimento da ALM, aprovadas nesta legislatura, por proposta do PSD. O debate funciona, tal como os debates quinzenais na Assembleia da República, em forma de sessão de perguntas.

Os temas para discussão são escolhidos, alternadamente, pelo parlamento e pelo governo. Desta vez coube ao parlamento escolher o tema.

No debate anterior, estiveram em discussão as questões pendentes com a República e Miguel Albuquerque fez-se acompanhar e quase todo o governo regional. Amanhã, o chefe do executivo regional deverá ter consigo, pelo menos, os governantes com as pastas da agricultura e pescas e o vice-presidente, responsável pela gestão financeira e área da economia no governo regional. J.F.S.