Albuquerque faltou a palestra de Guterres

O regresso da visita a Londres, no fim-de-semana, foi a razão apontada por Miguel Albuquerque para estar ausente da última reunião do Conselho de Estado que decorreu na manhã de segunda-feira.

O presidente do governo regional tem lugar, por inerência de funções, no órgão consultivo do Presidente da República, mas não participou numa reunião que tinha como principal motivo de interesse a intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Albuquerque regressou de Londres na segunda-feira e o facto de a reunião, em Belém, começar às 10 horas é referido, pela Quinta Vigia, como a única razão para não estar presente.

Tal como Miguel Albuquerque, também Vasco Cordeiro, presidente do governo regional dos Açores, não esteve presente na reunião convocada por Marcelo Rebelo de Sousa.

O Conselho de Estado, onde estão presentes o primeiro-ministro e vários ministros, representantes de partidos e elementos convidados pelo Presidente da República, é um órgão que tem influência nas decisões de Marcelo Rebelo de Sousa que pede a opinião deste órgão mais vezes do que os seus antecessores.

O facto de haver muitas questões em aberto, entre a Madeira e a República - ontem realizou-se um debate na ALM sobre essas questões pendentes - aumenta a importância dos contactos com Lisboa.

No debate na ALM, Albuquerque garantiu que Marcelo Rebelo de Sousa estaria informado de todas as situações por resolver que dependem do governo de António Costa.

Duas ausências que foram notadas, uma vez que são raras as ‘faltas’ no Conselho de Estado. Também Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud, membro do conselho por convite de Marcelo, não esteve presente.