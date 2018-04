Albuquerque ‘esconde’

O presidente do Governo Regional está a preparar com secretismo uma visita à comunidade madeirense radicada em Londres, uma deslocação que acontece poucos dias depois do presidente da Câmara Municipal do Funchal já ter anunciado a sua presença na capital do Reino Unido para “reforçar afectos” e poder ainda atrair investimento para o município junto da diáspora.

Esta é uma espécie de contra-ataque político de Miguel Albuquerque a Paulo Cafôfo, uma vez que a ida do autarca está sendo vista no seio de alguns emigrantes e também junto de algumas figuras social-democratas que já sabem da ida do governante a Londres, como uma resposta ao edil funchalense para que não ganhe protagonismo político na comunidade emigrante, muito mais depois de ter aceitado o desafio do presidente do PS-M em encabeçar uma candidatura à presidência do Governo, eleições que terá em Albuquerque o principal adversário.

Seja como for, o secretismo da visita do presidente do Governo é tal que o DIÁRIO chegou a contactar o gabinete de Imagem e de Assessoria de Imprensa do governante que minutos depois do contacto respondeu desconhecer qualquer visita programada do chefe do executivo madeirense a terras de Sua Majestade. Mas as notícias vindas de Londres indicam precisamente ao contrário.

A Quinta Vigia está mesmo a alinhavar um programa para que Albuquerque participe nalguns eventos sociais, um dos quais preparados pelo Clube Santacruzense de Londres no dia 26 de Maio.

Anteontem, ao nosso jornal, Vítor Caetano e Eduardo Caetano, dirigentes do Clube Santacruzense em Londres confirmaram a presença do governante naquilo que chamaram ser uma “festinha” para assinalar o 25.º aniversário do clube.

“O convite foi lançado em Janeiro, nessa altura ficou confirmado pelo sr. presidente que estaria cá”, começou por recordar as datas Eduardo Caetano. Prosseguindo: “Desde essa altura que estou a trabalhar nos preparativos”, reiterou o emigrante que assume a organização do evento.

Curioso é o facto de existirem contradições evidentes uma vez que a presidência não conhece qualquer deslocação que acontece uma semana antes de Paulo Cafôfo visitar a capital londrina.

Jorge Carvalho numa Gala

Quem também vai a Londres mas no início do mês de Maio para participar nas comemorações do Dia da Madeira que, como habitualmente, se assinala nesta data, é Jorge Carvalho. O secretário regional da Educação tem um programa preenchido, entre os quais uma gala, a 5 desse mês, e no dia seguinte, num arraial tipicamente madeirense. Neste momento o governante encontra-se na África do Sul.