O presidente do PSD e do governo regional vai encerrar, hoje, as VI Jornadas Parlamentares do seu partido que decorrem em Santana. Miguel Albuquerque faz uma intervenção, ao final da manhã, em que deverá apresentar um balanço de três anos de governação mas, sobretudo, traçar metas para 2019.

No próximo ano, o partido enfrenta três eleições - europeias, regionais e nacionais - e esse...