Alberto II chega sexta-feira para ser entronizado

O príncipe Alberto II do Mónaco regressa à Região Autónoma da Madeira no final da próxima semana para ser entronizado pela Confraria do Vinho da Madeira, tal como o DIÁRIO noticiou, em primeira mão, na edição do passado dia 13 de Julho.

O soberano monegasco vem a convite do presidente do Governo Regional. Miguel Albuquerque confirmou, ontem, ao DIÁRIO, que ‘sua majestade’ chega...