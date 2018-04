“Ajude-nos a ajudar” para um maior colégio

O Colégio do Marítimo comemorou ontem o 12º aniversário da sua fundação, com uma festa que levou até ao Estádio do clube centenas de crianças.

No âmbito das comemorações, teve um grande significado a actuação dos utentes do Serviço Técnico de Educação Especial da Quinta do Leme, numa parceria com as turmas do 3º e 4º anos dos alunos do Colégio. Que levou mesmo Carlos Pereira a emocionar-se com o que viu e ouviu, e Jorge Carvalho a enaltecer todo o trabalho desenvolvido pelo colégio e pelos seus docentes. “Agradeço ao Marítimo nos ter aberto as portas e acolhido as nossos projectos, acreditando na inclusão”, sublinhou o Secretário Regional da Educação.

Carlos Pereira, orgulhoso, sublinhava o facto de, mais uma vez, o clube a que preside demonstrar “ser muito mais que um clube de futebol, sendo o único clube nacional que tem um colégio que terá o condão dos que cá passam, no futuro, se lembrarem do passado”.

A festa prosseguiu no relvado, com a apresentação do jogo de quiz ‘Dr. Why Escolinhas’, que pela primeira vez foi jogado pelos alunos do Colégio e de outras escolas do Concelho do Funchal, para o efeito convidadas para uma tarde divertida.

Carlos Pereira voltou depois a salientar que “o trabalho ainda não está concluído”, revelando a luta pelo crescimento do colégio de forma a satisfazer a lista de espera existente. “Por isso vamos continuar o nosso trabalho, sustentado no slogan da colectividade - orgulho no passado, empenho no presente e confiança no futuro - e ainda no da Fundação Marítimo, ou seja, ajude-nos a ajudar. É isso que temos vindo a fazer”, salienta o presidente do Marítimo. “Somos de longe o maior clube das Regiões”, diz.