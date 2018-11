Ainda há ‘slots’ disponíveis no Aeroporto de Lisboa

Disponibilidade de ‘slots’ no Aeroporto de Lisboa, valor das taxas aeroportuárias, modernização das pistas do Porto Santo ou incentivos financeiros para tornar o Aeroporto da Madeira mais atractivo para as companhias aéreas. Thierry Ligonniére, presidente da ANA - Aeroportos de Portugal, foi questionado sobre estes temas (e mais alguns) durante a Comissão Eventual de Inquérito à...