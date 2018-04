Ainda é possível à equipa camachense manter-se?!

Uma nova reformulação do Campeonato de Portugal, por força do fim das equipas B, devido à criação do Campeonato Nacional de Sub-23, poderá ‘salvar’ a Camacha da já matemática descida à Divisão de Honra, ainda que essa possibilidade seja remota.

Para se agarrar a essa (ténue) esperança, a turma camachense precisa de, pelo menos, terminar o campeonato na 12.ª posição, estando obrigada, por isso, a vencer na derradeira jornada, em casa, o Pedras Rubras, e esperar que o Salgueiros não vença na Trofa.

Depois será necessário esperar pela desistência de todas as equipas B e eventualmente de outros emblemas no sentido de alguém ser repescado, mormente a Camacha - Câmara de Lobos também estuda com atenção estas ‘contas’.

Recorde-se que o Campeonato de Portugal está a viver uma fase de transição, com a prova a disputar-se apenas numa fase regular e não em duas como em épocas anteriores, dividida em cinco as séries compostas por 16 clubes, sendo que a subida à II Liga será discutida em sistema de ‘play-off’ entre os cinco primeiros de cada série e os três melhores segundos classificados, estando garantida a promoção de duas equipas, que poderão ser mais, caso se confirme a necessidade de compor a competição que está logo acima.

No que respeita à descida aos distritais este formato intercalar prevê a descida automática dos seis últimos classificados de cada série, por forma a permitir que em 2018/2019 a competição entre em ‘velocidade cruzeiro’ com 72 equipas no arranque - as 48 que se mantêm no Campeonato de Portugal, 20 que ascenderão dos campeonatos distritais e regionais e quatro que descerão da II Liga - divididas em quatro séries de 18 equipas cada.

Refira-se ainda que Vizela, Vilaverderdense, União de Leiria, Mafra e Farense já têm assegurado um lugar no ‘play-off’ de subida à II Liga. Os candidatos às últimas três vagas são: Felgueiras, Sp. Espinho, Lusitano Vildemoinhos, Vilafranquense e Oriental. f.s.