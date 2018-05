“Ainda acreditamos na conquista do 5º lugar”

Fabricio Baiano tem estado em destaque no Marítimo, desde que agarrou a titularidade, de forma absoluta, no jogo com o Vitória de Setúbal, à jornada 27 da Liga. Sem qualquer minuto em todas as competições, o médio brasileiro contratado ao Coritiba, apenas logrou jogar pela primeira equipa, no jogo que marcou a sua estreia, em Janeiro deste ano, na derrota em Alvalade. Antes tinha feito sete jogos pela equipa B no Campeonato de Portugal, obtendo dois golos. Soma agora 11 jogos na Liga portuguesa.

O médio brasileiro, 25 anos, a este respeito, sublinhou que “sempre trabalhei de forma positiva e esperei pela minha oportunidade”, assegurando que “tenho feito tudo para a aproveitar, agarrando-a da melhor maneira possível”.

Ainda sobre o jogo com o FC Porto, Fabricio revela que “todos nós acreditávamos num bom resultado, mesmo na vitória”, adiantando que a equipa estava bem no jogo. “Com a expulsão as coisas tornaram-se mais difíceis mas, mesmo assim, acabamos por sofrer um golo num lance de bola parada quando já não esperávamos”, sustenta o jogador.

“Seja como for, fizemos um bom jogo e a equipa está de parabéns. Agora vamo-nos preparar bem para o próximo jogo, que será igualmente muito difícil”, admite.

Fabricio não deita a toalha ao chão e diz ainda acreditar na conquista do 5º lugar. “São dois jogos difíceis até ao final do campeonato, mas mantemos a confiança. Vamos acreditar sempre”, assegura.

Já se falou em clubes interessados no concurso de Fabricio. “Não sei de nada, nem sei se chegou alguma coisa ao clube e ao meu empresário. A mim não chegou nada. A única coisa que sei é que tenho contrato com o Marítimo até 2020”, conclui.