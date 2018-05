Água pode faltar hoje na ‘Monumental’ e na Ajuda

A Câmara Municipal do Funchal informa que hoje, quarta-feira, serão realizados trabalhos na rede geral de água potável do município, pelo que será interrompido o fornecimento de água entre as 9h30 e as 14 horas, afectando a Estrada Monumental, no troço compreendido entre o Ribeiro Seco e o Centro Comercial Olimpo.

Serão, igualmente, realizados trabalhos na rede de abastecimento de água no Caminho da Ajuda, afectando o abastecimento entre o Bairro da Ajuda e o Caminho da Casa Branca, entre as 10 e as 12 horas.

“A CMF agradece a compreensão de todos e fará tudo aquilo que estiver ao seu alcance para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção”, diz numa nota de imprensa enviada à redacção.