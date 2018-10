Um remate de Mazraoui, que desviou em Grimaldo e traiu Vlachodimos, aos 90+2 minutos, custou ontem ao Benfica um desaire por 1-0 no reduto do Ajax e quase o adeus aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões.

Quando o empate, bem positivo, parecia assegurado, um tiro feliz do lateral-direito dos locais manteve os holandeses na frente do grupo E, com os mesmos sete pontos do que o Bayern Munique...