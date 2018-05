Agricultura biológica com bom momento

As primeiras Jornadas de Agricultura Biológica, que decorreram na Escola Agrícola da Madeira, serviram para confirmar o bom momento deste modo de produção.

O evento contou com um grande painel de oradores que abordaram as mais-valias e as novas técnicas de produção ao serviço deste sector.

Na intervenção, Paulo Santos, Director Regional de Agricultura, lembrou os apoios disponíveis através do PRODERAM, lembrando que “relativamente ao programa (comunitário) anterior (2007-2013) verifica-se um aumento do apoio à conversão e manutenção em modo de produção biológico de 900 euros/hectare/ano de culturas temporárias e permanentes para 1.200 euros/hectare/ano sendo que a ajuda é majorada em 20% durante o período de conversão”. O responsável referiu ainda a importância deste tipo de agricultura “para uma região turística como a Madeira” na medida em que é um caminho para “assegurar a biodiversidade e manter a fertilidade dos solos”.

A iniciativa, que encheu o auditório da escola, contou com a presença de Axel Torrejón, especialista agrónomo que abordou a produção biológica de frutas e legumes, bem como os adubos orgânicos. O chileno focou a evolução e as mais-valias da agricultura biológica bem como suas repercussões positivas, ao nível da biodiversidade do solo e preservação de microrganismos importantes para um bom equilíbrio do ecossistema.

Importa referir que, em 2017, e comparativamente a 2016, o número de agricultores passou de 113 para 130 e a área certificada neste modo de produção cresceu de 152.58ha para 169.21ha. Até hoje já serão 140 os agricultores em modo de produção biológico representando 182,52ha. Na Região, entre as culturas que assumem maior representatividade, destaque para a fruticultura (43% da área total), a horticultura (16.1%), os frutos secos (14.4%) e a banana (8,7%) sendo também significativas as áreas de vinha (4.9%) e as pastagens (4.8%).