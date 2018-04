Agressões no andebol em jogo de infantis

O Pavilhão dos Salesianos foi palco, no último sábado, de confrontos gravíssimos num jogo de infantis masculinos de andebol em que os protagonistas foram os adultos pelos piores motivos.

O episódio aconteceu no embate entre o CD Infante e a Bartolomeu Perestrelo, referente à penúltima jornada do Campeonato da Madeira de Infantis, partida que interessava também ao CD Levada, uma vez que se encontra em igualdade pontual com o CD Infante no primeiro lugar na luta pelo título.

Ora, a dez minutos do final deste encontro, em sinal de protesto para com o trabalho da equipa de arbitragem, o treinador da Bartolomeu Perestrelo, que contou com 11 jogadores neste jogo, resolveu pôr em campo apenas o número mínimo de atletas obrigatório, isto é, um guarda-redes e três jogadores de campo. Uma decisão que permitiu à equipa do Infante começar a marcar mais golos do que o previsto, caso tivesse os sete adversários em campo, situação que gerou revolta a quem acompanhava a partida na bancada, nomeadamente pais e familiares da formação de infantis masculinos do CD Levada, que ali havia jogado horas antes, porque a luta pelo título de campeão vai decidir-se pela diferença de golos marcados e sofridos, uma vez que os dois pretendentes ao título empataram-se nos confrontos directos.

Nesta fase, os insultos direccionados ao treinador e dirigente da Bartolomeu subiram de tom, até que um elemento do público, identificado como afecto ao clube da Levada, debruçou-se sobre a varanda que dá acesso ao recinto e, alegadamente, deu uma chapada ao cronometrista.

Sem condições para continuar, os árbitros deram o jogo por terminado, quando faltavam quatro minutos para o seu fim, enquanto nas bancadas viviam-se contínuas cenas lamentáveis, que são provadas através de um vídeo de sete minutos que circula nas redes sociais, com pais e familiares nas bancadas a trocarem insultos, que se estenderam até à porta do pavilhão, onde se verificaram empurrões.

Porque nem todos os presentes estavam com a ‘cabeça quente’, os mais exaltados acabaram por ser acalmados, enquanto a Associação de Andebol da Madeira era notificada dos acontecimentos. Na sequência, abriu um processo de inquérito, que se encontra a ser analisado pelo conselho de jurisdição.

Ainda que não haja nenhuma decisão e posição oficial, segundo os regulamentos, os quatro minutos que faltam disputar-se deste encontro deverão realizar-se à porta fechada, enquanto a última jornada do campeonato deverá ser jogada em pavilhões distintos e à mesma hora - o CD Levada vai defrontar a Bartolomeu, enquanto o CD Infante vai medir forças com o Marítimo.

Registe-se ainda que ao longo destes dias, todos aqueles que não tiveram consciência imediata dos seus actos procuraram explicar-se e retratar-se nas redes sociais, onde continua a ser possível assistir a um vídeo que mostra crianças envergonhadas com o comportamento de vários adultos.