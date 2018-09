Um homem foi agredido, na tarde de sexta-feira, mas só pediu auxílio aos bombeiros várias horas depois do sucedido, na madrugada deste sábado.

Segundo foi possível apurar, o homem com cerca de 55 anos terá sido agredido com recurso a uma foice, apresentado alguns ferimentos no ombro, numa mão e num joelho. Estes ferimentos não seriam de grande gravidade, mas necessitam de um tratamento...