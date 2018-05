Agora só falta vencer o ‘Got Talent Portugal’

Depois da semi-final, que passaram este domingo com distinção, eis que agora os olhos das ‘Ninfas do Atlântico’ estão postos na final do ‘Got Talent Portugal’. Emma Barradas, um dos elementos do grupo madeirense, disse que as ‘Ninfas’ estavam orgulhosas por terem dado mais um passo em frente no programa de caça-talentos da RTP-1.

A jovem revelou que estavam nervosas antes da actuação, até porque tinham que provar que mereceram o triplo botão dourado dado pelos jurados do concurso aquando da audição. “Estávamos muito confiantes, mas sabíamos que também tinham chegado à semi-final concorrentes muito fortes e isso deixou-nos um bocado nervosas, mas a actuação correu bem”, afirmou.

Na fase final do programa, onde os apresentadores desvendaram os menos e os mais votados pelo público, eis que as ‘Ninfas’ foram as preferidas dos telespectadores. “O público deu-nos um voto de confiança ao ter votado na nossa actuação, o que para nós foi muito bom, pois significa que as pessoas acreditam em nós e no nosso talento”, frisou.

Em relação às críticas do júri, Emma Barradas referiu que foram “construtivas”, até a do temido Manuel Moura dos Santos que disse que estava à espera de mais. “Todas as críticas que nos foram feitas depois da actuação foram construtivas, até a do Manuel, que foi a menos boa, pois esta é uma forma de trabalharmos ainda mais para podermos fazer ainda melhor”, realçou.

A jovem sublinhou o apoio dos madeirenses, que “têm sido incansáveis”, tanto que enviam diariamente mensagens ao grupo de canto lírico. “Os madeirenses têm sido incansáveis, inclusive tínhamos lá um grupo de 35 pessoas que nos apoiaram até ao fim, algumas que vieram directamente da Madeira e outras que estudam no continente e que já foram alunos da professora Zélia Gomes”, destacou.

A grande final está marcada para o dia 20 de Maio. Até lá, garantiu que o grupo irá trabalhar arduamente para vencer o concurso e dar “continuidade” à vitória de Micaela Abreu, que foi a grande vencedora do ano transacto. “Gostaríamos muito de vencer o ‘Got Talent Portugal’”, disse.

Além disso, acredita que esta é uma excelente forma de dar a conhecer os talentos da Madeira e, assim, “abrir portas” para novas oportunidades. “A ida ao ‘Got Talent Portugal’ tem servido para mostrar que a Madeira tem muitos talentos. Gostaria muito que se se abrissem algumas portas caso vencêssemos o concurso”, concluiu.