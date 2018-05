Agarrem-se a esta boia

O aquaparque está preparadíssimo para voltar a abrir este Verão. O espaço que sofreu ao longo destes meses um ‘refresh’ cheira a novo e apresenta-se agora com novos conceitos de uma ponta à outra, quer em relação aos serviços disponibilizados, quer em termos de animação.

Nesse sentido, o dia 1 de Junho marca o começo da nova época balnear nesta infra-estrutura, em Santa Cruz, mas como ‘souvenir’ a administração promove a 26 de Maio (sábado), entre as 14 e as 18 horas, uma pré-abertura junto dos parceiros e entidades. Para o evento está programado um ‘welcome drink’ e música ambiente a cargo do selector Phill.Me. Tudo a acontecer junto ao ‘Chilling Bar’, a coqueluche do novo conceito.

De resto, é junto ao ‘Chilling Bar’ que aos domingos irá desenvolver-se a temática ‘Lazy Sundays’, sempre com um selector convidado a rodar uns discos de música, das 18 às 21 horas. A zona será destinada à confecção de bebidas mais elaboradas, como é o caso de gins, caipirinhas ou mojitos, contando com música ambiente durante todo o dia.

É também no ‘Chilling Bar’ que poderá adquirir uma das novidades. Na compra de uma cerveja com sabor a limão, por cinco euros, o aquaparque disponibiliza um pufe que poderá ser utilizado em qualquer ponto do espaço, tendo este de ser devolvido à saída. A dimensão destes pufes dá perfeitamente para duas pessoas, dado que têm 1,40 metros de comprimentos por 1,20 metros de largura.

Com capacidade para cerca de mil utilizadores, destacam-se nos divertimentos as pistas rápidas, conhecidas por serem as mais longas do país, o rio lento, os tobogãs, onde se inclui o ‘black hole’, e ainda duas amplas piscinas, uma delas destinadas às crianças.

A água ficará a escorrer pelos tobogãs até 30 de Setembro e em termos de horários, as portas abrem às 10 e encerram às 18 horas durante os meses de Junho, Julho e Setembro, sendo que em Agosto estas serão excepcionalmente encerradas às 19 horas.

Zona de self-service

O aquaparque versão 2018 terá uma zona de serviço principal, com vários menus para todos os gostos, incluindo alguns destinados às crianças.

Neste mesmo espaço abre então um mini-mercado em formato self-service, numa parceria com a cadeia de supermercados Continente, com os banhistas a poderem adquirir a sua refeição de forma “mais económica” e comodamente.

No restaurante, totalmente reorganizado, há ainda a oportunidade para outro género de refeições, neste caso, o sushi que será uma das comidas disponíveis.

Pelo aquaparque estará igualmente uma pessoa responsável pela venda de gelados, indo ao encontro daqueles que preferem refrescar-se no Verão. De resto, mantêm-se inalterados os serviços de massagens, enfermaria e gabinete de estética.

Preços apelativos

Os preços dos ingressos para a época balnear de 2018 cifram-se nos oito euros para adultos e cinco para crianças, mas há pacotes a ter em conta para a sua carteira. O ‘pack’ familiar engloba dois adultos e duas crianças (dos 5 aos 12 anos) e terá um custo de 20 euros por entrada, estando garantido igualmente um espaço gratuito no estacionamento ao longo do dia. Pegando na calculadora, caso vá em família ao aquaparque, o desconto ascende aos 30%.

Há também o pacote mensal individual, que poderá ser seu por 100 euros, com direito a estacionamento coberto para colocar a sua viatura.

Em relação às Actividades de Tempos Livres (ATL) o preço por pessoa será de quatro euros, não restando dúvidas de que os frequentadores dos campos de férias poderão ver no aquaparque a oportunidade ideal para se refrescar.

A pensar nos mais novos

Os ‘shows’ de aves exóticas e répteis continuam este ano, durante a tarde, no aquaparque, mas há mais. Este ano a principal novidade passa pelas mascotes da Disney que irão passear por todo o espaço.

Pluto, Mickey e Minnie Mouse são algumas das figuras que vão vaguear pelo aquaparque, naquela que é uma aposta vincada junto do público mais jovem.