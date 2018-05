AG para destituir Bruno realiza-se a 23 de Junho

Ficou marcada para 23 de Junho a Assembleia Geral que pretende a destituição de Bruno de Carvalho. O comunicado foi feito por Jaime Marta Soares, após uma reunião que quase três horas e que não resultou na saída da actual direcção.

Assim, o presidente da Mesa da Assembleia Geral anunciou que vai mesmo avançar com a reunião magna. À saída da reunião, Marta Soares foi impedido de falar aos jornalistas, por vários adeptos que se encontravam no exterior e que chamavam por Bruno de Carvalho.

O dirigente demissionário disse ainda que Bruno de Carvalho falou “duas horas e meia e nós meia-hora”. Pediu ainda “respeito e serenidade”.

Bruno de Carvalho “triste”

“Hoje é um dos dias mais tristes que vivi no Sporting”. Foi desta forma que Bruno de Carvalho iniciou as suas declarações à imprensa, após a reunião de ontem.

O presidente do Sporting afirmou que a Mesa da Assembleia não teve em conta as necessidades do clube, uma vez que a destituição coloca em causa o empréstimo obrigacionista. Além disso, afirmou que “isto põe em causa o início da época, a contratação e venda de jogadores”, entre outras obrigações financeiras.

Bruno de Carvalho disse ainda que pediu para’ serem indicadas quais as razões para ter de pedir a demissão, mas que tal foi negado. No entanto, acusa Marta Soares de “lançar uma bomba atómica cheia de irregularidades”, referindo a esta assembleia. Acrescentou ainda que tem muitas dúvidas que esta assembleia se vá realizar.