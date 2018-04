AFM pede explicações à TAP

A Associação de Futebol da Madeira pede explicações à TAP pelo cancelamento do voo que deveria ter transportado a comitiva dos sub-16 rumo ao Porto, por ocasião do Torneio Interassociações de futsal. Tal como o DIÁRIO deu conta na edição de terça-feira, esta situação acabou por impedir a presença da selecção da Madeira nessa competição, que juntou todas as associações do país.

Num ofício enviado à TAP, e assinado pelo presidente da AFM, Rui Marote, o organismo que dirige o futebol madeirense mostra “profundo descontentamento pelo tratamento dado aos utentes da Região Autónoma da Madeira”, adiantando que o cancelamento foi feito “sem aviso prévio”. A viagem Funchal/Porto deveria ter acontecido a 1 de Abril, às 7h05, ligação que foi cancelada pela companhia. A AFM pretende saber os motivos: “Gostaríamos de ser informados dos motivos do referido cancelamento por não ser a única vez que esta situação se verificou, penalizando uma Região e uma população que não tem outras alternativas para se deslocar que não o transporte aéreo, para além do elevado custo das viagens que se tem verificado, cada vez mais penalizadoras”.

A AFM lamenta a desilusão que este episódio causou nos jovens atletas após vários meses de preparação: “Viram goradas as suas expectativas por uma entidade que deveria salvaguardar as ligações entra a RAM e o continente, princípio da continuidade territorial”. O ofício foi enviado com o conhecimento do Presidente da República, primeiro-ministro, presidente do Governo Regional, entre outras entidades.