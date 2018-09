Afastamento do padre Anastácio resulta de queixa recente

O afastamento de funções do padre Anastácio Alves, pela Diocese do Funchal, é uma das consequências de uma queixa recente por alegados abusos sexuais de um menor. A denúncia às entidades públicas foi iniciativa de uma Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da Madeira, de fora do Funchal, e deu origem a uma investigação que, ao que conseguimos apurar, ainda decorre. Na última...