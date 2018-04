Passados nove anos após a inauguração do edifício onde estão instalados a Biblioteca Municipal e o Museu de Imprensa, o grupo AFA reclama ao município de Câmara de Lobos 1,6 milhões de euros por trabalhos a mais na empreitada adjudicada por 3,6 milhões de euros. A notificação/acção da empreiteira já chegou às mãos do presidente da edilidade exigindo os respectivos créditos.

O presidente da autarquia confirmou ao DIÁRIO ter recebido a notificação da construtora dando conta do ‘calote’ que a empresa de Avelino Farinha diz estar por liquidar, mas, ao nosso jornal, o edil garante que só paga quando ficar atestado a veracidade da reclamação, ou seja o autarca pretende apurar ‘tintim por tintim’ os valores da factura e quem autorizou a despesa.

Para isso pediu a colaboração formal ao ex-presidente da Câmara, Arlindo Gomes, e de Ricardo Fraga, arquitecto do município e responsável na altura pelo departamento das obras públicas, para que possam ajudar e, se possível, confirmar a legitimidade da exigência da empresa, uma vez que o equipamento foi uma ‘bandeira’ do companheiro de partido e antigo bancário, hoje empresário.

Uma acção desencadeada por Pedro Coelho que está sendo vista por gente próxima de Arlindo Gomes como uma espécie de ‘casca de banana’ que o edil quererá passar ao antecessor, e também a Fraga, numa tentativa de responsabilizar a ambos neste processo. No entanto, o DIÁRIO sabe que Arlindo Gomes não pretende dar qualquer indicação a Coelho, pelo menos na forma escrita, pretendendo devolver a ‘batata-quente’ ao colega. Isto é, Arlindo não assumirá qualquer responsabilidade pela assunção de um pagamento de despesa extra justamente por considerar já estar fora da Câmara há cinco anos.

Um dilema que terá o olhar da opinião pública e também dos partidos da oposição, estes últimos por terem descortinado a quantia de 1,6 milhões euros na rubrica de provisões na Conta de Gerência de 2017.

Mas, neste rol de trabalhos a mais, é necessário recuar alguns anos para perceber a derrapagem financeira que a infra-estrutura foi registando. Inaugurada em 2009 por Alberto João Jardim, enquanto presidente do Governo, a obra contabiliza um adicional de 426 mil euros (sem IVA). Se se confirmar que os 1,6 milhões de euros estão correctos, o custo da empreitada ascende aos 5,6 milhões de euros, ou seja 56% a mais do valor adjudicado. Um pequeno, grande detalhe que pode merecer a atenção de uma futura auditoria, em especial do crivo do Tribunal de Contas.

Obra justifica preço?

Seja como for, para os defensores da obra, os recursos financeiros derramados são justificados pelo facto de o município ter passado a dispor de um equipamento que honra os pergaminhos do concelho, particularmente por passar a possuir uma sala de visitas onde decorrem eventos que antes não eram possíveis realizar. Além do mais passou a acolher uma significativa quantidade de objectos valiosos ligados à actividade jornalística, curiosamente numa terra piscatória. No piso superior desenvolve-se a biblioteca proporcionando aos câmara-lobenses apoio ao ensino e à actividade cultural.

Do lado oposto, há quem recorde que o município tem tradições piscatórias e que faria mais sentido existir um museu em honra aos pescadores em detrimento de ter um espaço ligado à actividade da imprensa. De resto, recordam que a autarquia teve de suportar os custos para equipar (som e luz) o local porque a empreitada só contemplava a parte de construção. Ou seja, foram precisos mais alguns milhares de euros para dotar o museu de condições sonoras e de luminosidade.

Parede milionária

Mas qual o motivo de tanta estranheza? De acordo com dados recolhidos fora das contas iniciais ficaram vários trabalhos, sobretudo uma parede de betão revestida a pedra emparelhada que protege e proporcionou um espaço amplo. Na altura da construção Arlindo Gomes achou ser um desperdício que o piso onde está o Museu fosse literalmente aterrado. Bateu o pé para que fosse dada ‘luz-verde’ para que assim não acontecesse perspectivando que ali nascesse um espaço multiusos ou uma valência de apoio às actividades mais solenes.

Alguns meses volvidos, durante a inauguração, Jardim elogiou a empreitada. Diz-se entre os social-democratas que foi por causa da visão de Arlindo e a qualidade da mesma que o ex-líder do PSD-M entendeu reconduzir o edil a mais um mandato quando nada fazia crer. Por fim, o DIÁRIO quis chegar à fala com Arlindo Gomes, contudo o empresário não quis falar sobre este assunto.