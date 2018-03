Aeroporto leva CDS a reunir com presidente da ANA

A gestão do Aeroporto Internacional da Madeira ‘Cristiano Ronaldo’, a competitividade e os constrangimentos causados pelos ventos fortes e outras circunstâncias atmosféricas são os principais assuntos da agenda de trabalho de um grupo de deputados do CDS-M com o presidente da Comissão Executiva da ANA – Aeroportos de Portugal.

A reunião de trabalho vai decorrer amanhã, na sede da ANA, em Lisboa. Os parlamentares do CDS querem ouvir de viva voz do presidente da Comissão Executiva da ANA, Carlos Filipe de Lacerda, a estratégia da empresa que agora integra a VINCI para o Aeroporto Internacional da Madeira, em particular a capacidade para atrair novas companhias aéreas e potenciar o aumento de frequências.

Segundo o deputado Rui Barreto “em termos de tráfego de passageiros nos principais aeroportos nacionais, o Aeroporto da Madeira é dos que menos cresce. As estatísticas oficiais revelam que o crescimento de passageiros no Aeroporto de Lisboa foi de 280%, entre 2000 e 2017; Porto 400%; Faro 85%; Ponta Delgada 240%; Madeira 44%”.

O grupo parlamentar do CDS, que solicitou a reunião, quer perceber se os dirigentes da ANA têm explicações técnicas para o facto de o crescimento de passageiros no Aeroporto Cristiano Ronaldo ser o mais baixo dos principais aeroportos nacionais, ficando-se pelos 3.201.000 de passageiros em 2017, contra os 10. 787.000 no Aeroporto Sá Carneiro; 8.727.000 em Faro; 1.849.290 Aeroporto João Paulo II, Ponta Delgada; e 26.700.000 em Lisboa.

Para Rui Barreto há dois exemplos que provam o menor crescimento: em 2000 o Aeroporto Sá carneiro no Porto movimentou 2.937.582 passageiros e o Funchal, no mesmo ano, 2.020. 408, portanto, a diferença entre um e outro era de 900 mil passageiros. Em 2017 passaram pelo Aeroporto Sá Carneiro 10.787.000 passageiros (um crescimento na ordem dos 8 milhões de passageiros); no Funchal 3.201.000 (um crescimento de pouco mais de um milhão).

A competitividade do Aeroporto Internacional da Madeira é tema central para o CDS, para fazer baixar as taxas, atrair novas companhias e dessa forma reduzir o preço das passagens. “Se antes o tamanho reduzido da pista foi sempre um obstáculo à atractividade do aeroporto, com o aumento da pista para os 2.800 metros, em 2000, esse problema ficou resolvido, mas o ritmo de crescimento está muito longe de ser o expectável na contribuição para o crescimento da economia regional”, conclui Barreto.