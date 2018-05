Aeroporto é problema sério e Lisboa não ajuda

O ex-secretário da Economia e actual deputado do PSD Eduardo Jesus alertou, ontem, na Escola Salesiana, que “a inoperacionalidade do Aeroporto é o grande problema da Madeira neste momento”. Renovou, por isso, o pedido de urgência às entidades nacionais na tomada de medidas “porque as consequências estão a ser extremamente negativas”, quer para a população madeirense quer para a indústria do turismo.

“Não há mais nenhum [problema] tão grave e tão importante como o da inoperacionalidade do Aeroporto e todos nós temos de ter a consciência da necessidade de ter uma solução o mais urgente possível”, sublinhou o economista e antigo governante, que lembrou que convidou diversas entidades nacionais – com a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) à cabeça - a analisar eventuais mudanças para mitigar o problema, mas “está a demorar muito para se pensar”. “O tempo está a passar, as consequências são muito negativas para nós e tarda a vir coisas daquele lado [Lisboa]”, acrescentou.

Como a construção de um novo aeroporto não é viável no curto prazo, Eduardo Jesus referiu que “é obrigatório pensar” em alternativas. Defendeu a instalação de um sistema Light Detection and Ranging (LIDAR) que permita detectar com maior antecipação os ventos cruzados. Por outro lado, a ANAC deve equacionar se os limites de 15 nós de vento, fixados em 1964 aquando da construção do primeiro aeroporto, ainda se justificam no presente momento, já que a actual pista é maior, os aviões dispõem de tecnologia mais moderna e segura e os pilotos têm maior qualificação. A este respeito, o ex-secretário recordou que na semana passada o Aeroporto esteve fechado devido a ventos de 16/19 nós e que se os limites fossem de 25 nós, a operacionalidade estaria garantia, sempre respeitando os padrões de segurança.

Mas a questão fundamental, no entender de Eduardo Jesus, seria permitir que no Aeroporto da Madeira, tal como acontece em todos os aeroportos do Mundo, os pilotos pudessem ter a palavra final na decisão de aterragem. Na Madeira, “o piloto é obrigado a obedecer, em vez de ser uma recomendação como em todos os outros aeroportos do Mundo. Este é único que é assim. É uma excepção que não se percebe”, adiantou.