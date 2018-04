O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados promove hoje, entre as 10h30 e as 13 horas, no seu auditório (sito à Rua 31 de Janeiro, no Funchal), uma conferência sobre os temas dos ‘Contratos Inteligentes’ e das ‘Criptomoedas’.

O Direito, tal como explica uma nota da Ordem, “não pode deixar de acompanhar a evolução da Sociedade, da Economia e do Sistema Financeiro, pelo que é absolutamente fundamental abordar todos os aspectos e contornos jurídicos de todas as realidades, vindo, assim, esta conferência reforçar as competências de todos os intervenientes, procurando dar resposta às legítimas interrogações que têm sido suscitadas pelos mais diversos operadores”.

A primeira prelecção ‘Contratos Inteligentes (Smart Contracts) e o Blockchain’, está a cargo de Fenando Araújo, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Já ‘Criptomoedas (Bitcoin): Aspetos Jurídico-Monetários e Jurídico-Obrigacionais’, será ministrada por Paulo Duarte, advogado, membro do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, Presidente da Comissão Nacional de Estágio e Formação, Professor Universitário e Doutorando.