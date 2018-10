ADSE empata reembolsos

Quanto à resolução do problema, o Governo Regional garante que “têm sido tomadas diligências, pela Secretaria Regional da Saúde e o IASAUDE, junto da ADSE, no sentido da resolução imediata destes constrangimentos”.

Uma vez mais, a Região acedeu em colaborar coma ADSE no sentido solicitado, no espírito “de boa cooperação institucional”, o que não obvia a referida “preocupação com a resolução dos 25 mil processos referentes aos meses de Junho a Agosto, que aguardam envio para processamento e pagamento pela ADSE”.

Entretanto, em Agosto, “a ADSE solicitou ao IASAUDE que não fossem remetidos, por agora, os restantes processos, por falta de capacidade de resposta da própria ADSE. Ainda na semana anterior, em reunião com o Conselho Directivo da ADSE e, na semana passada, numa videoconferência com os serviços daquele instituto, foi reiterada a solicitação de não enviar os processos mencionados”, garante a Secretaria regional da Saúde.

Perante este cenário, tendo em conta que a ADSE não estava a pagar os reembolsos, registavam-se grandes atrasos, a “legislação tardava a ser publicada e, em defesa dos interesses dos beneficiários da Região, o IASAÚDE pagou o reembolso de parte das despesas entregues pelos beneficiários, entre Janeiro e Fevereiro do corrente ano”. Um adiantamento efectuado com recursos aos cofres da Região que, “até à data, a ADSE ainda não pagou à RAM, os 189 mil euros (...), apesar da factura ter sido emitida há três meses”.

Por efeitos da Lei da Execução do Orçamento do Estado de 2018, desde Janeiro que a ADSE é a responsável pelo reembolso das despesas dos respectivos beneficiários, ao contrário do que acontecia até então, em que o IASAÚDE intermediava o processo e assumia os reembolsos na Região.

IASAÚDE já ‘emprestou’ 3,6 milhões para comparticipações nas farmacias

n “O IASAÚDE está a cumprir na integra o definido no memorando de entendimento. Inclusive está a pagar a comparticipação dos medicamentos aviados nas farmácias da comunidade a beneficiários da ADSE, desde 1 de Janeiro de 2018, num valor que ascende a cerca 400 mil euros mensais”. Feitas as contas, a Região já ‘emprestou’ à ADSE, nesta rubrica, cerca de 3,6 milhões de euros, desde o início do ano.

O memorando de entendimento foi assinado entre a Região e o Governo da República (Ministério das Finanças) e a ADSE em 2015 “no sentido de criar mecanismos operacionais para regularização de dívidas cruzadas existentes, bem como apresentar propostas para evitar novas dívidas cruzadas”, tal como se pode ler numa resolução da ALM (n.º 18/2018/M), sobre o problema.

O mesmo documento sintetiza o que ficou estabelecido: “Nesta sequência, a 29 de setembro de 2015, foi assinado o Memorando de Entendimento e a ‘Carta de Compromisso’, onde se assumiram os seguintes compromissos, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2016: a) Entrega da totalidade dos descontos dos beneficiários da Administração Pública Regional à ADSE; b) Financiamento pela ADSE da comparticipação das despesas em regime livre e pagamento das comparticipações das despesas em regime convencionado dos beneficiários da RAM.”

Mas, como também referido, “até ao momento, a RAM tem cumprido escrupulosamente todas as obrigações e todos os compromissos assumidos com o Governo da República. No entanto, e infelizmente, o mesmo já não se pode dizer do Governo da República e da ADSE nacional, o que obrigou a RAM a substituir-se à ADSE nacional e a assumir responsabilidades para evitar que os beneficiários regionais fossem penalizados, com um custo trimestral superior a dois milhões de euros”.

“Acresce que, desde 1 de Janeiro de 2018, a RAM tem assumido o pagamento dos fármacos dispensados aos beneficiários da ADSE residentes na RAM, apesar de os acordos assinados em 2015 preverem que o Estado deveria compensar a Região por esse encargo.”