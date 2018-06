Adriano Santos venceu trial 4x4 do Porto Moniz

A dupla Adriano Santos/Roberto Henriques foi a vencedora do Trial 4x4 do Porto Moniz, disputado no passado domingo na pista dos Lamaceiros. A dupla da ASH Team foi a vencedora nos proto, enquanto na classe promoção o triunfo foi para Nuno Berenguer/Nélio Sousa (Vulcanizadora 25 de Abril).

Na classe proto, Adriano Freitas realizou mais uma volta do que o segundo classificado, Laurindo Mendonça, em representação da Brinertes, enquanto Carlos Pinto (Alumibatista/Booster Car Service) completou o pódio.

Na promoção, atrás de Nuno Berenguer ficaram Cristiano Teixeira (Carvalheiro) e Francisco Costa (Cargogrua).

Esta prova, organizada pelo renovado Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz, contou com a participação de oito equipas. N.G.