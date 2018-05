O plantel profissional do Marítimo foi surpreendido, na manhã de ontem, com a visita de uma brigada da Autoridade Anti-Dopagem de Portugal (ADOP) que, antes do treino, controlou todo o plantel verde-rubro que se preparava para iniciar a segunda sessão da semana, que foi realizada no relvado da DRJD, na Camacha.

Todos os jogadores presentes (26) foram, deste modo, submetidos ao controlo anti-doping, que aconteceu antes do jogo com o Sporting, marcado para este domingo, pelas 18 horas. Foi também a primeira vez que um controlo com esta dimensão teve lugar na Madeira a um clube profissional de futebol.

Os jogadores do Marítimo foram submetidos a uma recolha de sangue e de urina, situação que fez atrasar o treino, inicialmente agendado para as 10h00, em cerca de uma hora. Mesmo assim, a brigada da ADOP manteve-se na Camacha durante toda a manhã, de forma a que todos os futebolistas presentes fossem ainda controlados através do líquido orgânico, o que, na fase inicial, não tinha sido possível em alguns casos.

Valente e Fabrício dispensados

Refira-se que Ricardo Valente e Fabrício Baiano não foram submetidos ao controlo anti-doping. Ambos os jogadores estão lesionados e ficaram no ginásio do complexo do Marítimo, em Santo António, tendo sido, posteriormente, dispensados do controlo pelo responsável da brigada, em face do local onde o treino estava a decorrer.

De resto, pelas 11 horas, Daniel Ramos conseguiu juntar todo o plantel presente para o treino, que contou com 21 elementos de campo, mais cinco guarda-redes. Destes, dois da equipa B (Pedro Mateus e Edgar Mendonça) e um dos juniores (Leonardo), para além de Aloísio Soares e Aloísio Genésio, igualmente da formação secundária, e que têm integrado os trabalhos do plantel principal nas últimas três semanas. Uma sessão em que foram trabalhados aspectos técnico/tácticos.

Treino fechado nos Barreiros

Um pouco a exemplo do que aconteceu na semana do jogo com o FC Porto, o Marítimo fecha as portas aos seus treinos, mas apenas desde esta quinta-feira. Desde logo, esta manhã, com a sessão que vai ser desenvolvida no estádio do clube. Na sexta-feira e no sábado, as sessões serão igualmente fechadas, mesmo que agendadas para o complexo desportivo de Santo António, enquanto no sábado, dia da última sessão antes do jogo com o Sporting, ainda sejam permitidas recolhas de imagens do treino nos primeiros 15 minutos do mesmo.