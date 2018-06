Adidas é quem vence o ‘campeonato das marcas’

A Adidas é a marca que neste Campeonato do Mundo de Futebol equipa mais selecções nacionais. A marca alemã irá vestir 12 selecções, entre elas a campeã mundial Alemanha, bem como a do país organizador, a Rússia, destacando-se ainda neste leque a Espanha, Argentina e Bélgica, para além das congéneres do Egipto, Marrocos, Irão, México, Suécia, Colômbia e Japão.

Em segundo lugar neste indicador surge a Nike que patrocina dez equipas nacionais, entre elas Portugal. França e Brasil são outros dos conjuntos que se vestem a ‘rigor’ com a marca norte-americana para além da Arábia Saudita, Austrália, Croácia, Nigéria, Coreia do Sul, Polónia e, por fim, Inglaterra.

Face ao Mundial de 2014, realizado no Brasil, podemos constatar que a Nike foi a grande dominadora ao conseguir representar dez equipas nacionais, tal como agora, sendo que a Adidas equipava ‘apenas’ oito conjuntos.

Em terceiro lugar neste ‘ranking’ surge a também alemã Puma. A marca sofreu, no entanto, um rude golpe publicitário com a não qualificação da Itália, aquela que lhe garantia uma maior visibilidade. Assim, o papel de ‘porta-estandarte’ deverá ser assumido pela equipa de Luis Suarez e Cavani, o Uruguai, sendo que Suíça, Sérvia e Senegal também ostentarão ao peito o felino.

Quanto aos outros patrocinadores de equipamentos desportivos, estando presentes terão uma participação residual, como se pode aferir do gráfico que apresentamos.

Nas restantes marcas, Panamá e Costa Rica serão patrocinadas pela New Balance, a UhlSport vestirá a Tunísia, a Umbro o Perú, a Hummel os dinamarqueses e a Errea estará representada pela Islândia.

Se atendermos também à marca que fornecerá as bolas da prova, tal como os equipamentos de arbitragem, é a Adidas que sai novamente a grande vencedora do Mundial’2018. De resto, é a Adidas quem fornece a bola da competição desde 1970 e tem um acordo para continuar a patrocinar o evento até 2030. Relativamente às chuteiras a serem utilizadas durante o Mundial da Rússia, a Nike estima que 60% dos jogadores usem as suas sapatilhas.