Na reunião de câmara, aberta ao público, que se realizou na última terça-feira, no Porto Santo, foram discutidos vários pontos importantes, como a proposta da Administração do Património Natural, Cultural e Paisagístico que assenta no abate de quatro palmeiras, no Largo das Palmeiras e no Largo do Pelourinho.

Um assunto que, desde logo, não gerou consenso, tendo o líder do Movimento...