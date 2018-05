Adeptos agridem treinador e jogadores

Cerca de meia centena de adeptos do Sporting, com a cara tapada, invadiram ontem à tarde a Academia de Alcochete, enquanto decorria o treino da equipa principal, e agrediram jogadores e equipa técnica, a dias da final da Taça de Portugal de futebol. O avançado holandês Bas Dost foi uma das vítimas das bárbaras agressões perpetrados pelos adeptos, tendo sofridos três golpes na cabeça.

Para além das agressões físicas, de que terão sido ainda vítimas o treinador Jorge Jesus e os jogadores Bas Dost, Rui Patrício, William Carvalho, Misic, Battaglia e Acuña, os referidos adeptos invadiram e vandalizaram o balneário da equipa principal. Entretanto, pelo menos 21 desses elementos foram detidos pela GNR, quando ainda se encontravam no interior das instalações. Segundo a SIC Notícias, os detidos pertencem todos à claque Juve Leo.

Por outro lado, de acordo com alguns órgãos de comunicação social, esse grupo de agressores, ao entrar na Academia de Alcochete, terá ameaçado os repórteres e jornalistas presentes no treino para que não filmassem o ocorrido.

Ministério Público investiga

Entretanto, o Ministério Público (MP) confirmou ontem à noite a existência de uma investigação sobre os incidentes ocorridos na Academia do Sporting.

“O MP está a investigar os factos ocorridos em Alcochete”, confirmou à agência Lusa fonte oficial da Procuradoria-Geral da República.

Fonte da GNR confirmou à Lusa estar a proceder à “identificação presencial de indivíduos que presumivelmente estiveram envolvidos” na ocorrência, recusando confirmar se foram efectuadas detenções no local ou nas imediações.

Bruno de Carvalho culpa Governo

O presidente Bruno de Carvalho afirmou ontem que a equipa do Sporting vai estar no Jamor para disputar a final da Taça de Portugal de futebol e apontou o dedo ao Governo pelo que aconteceu na Academia de Alcochete. “Os jogadores num primeiro momento ficaram em estado de choque, mas vamos estar no Jamor. Muita gente não queria, mas vamos lá estar. Os jogadores estão tristes com o que aconteceu, mas querem jogar”, disse Bruno de Carvalho em declarações à Sporting TV.

Para o dirigente ‘leonino’, o Governo e das entidades que tutelam o desporto em Portugal têm “muita responsabilidade” pelo que aconteceu no centro de treinos do clube, sobretudo pela “inércia” que têm demonstrado.

“Bruno de Carvalho considerou que o que se passou em Alcochete foi “um crime público” e garantiu que o clube vai averiguar “internamente” o que aconteceu, para que tal episódio não volte a acontecer. *com Lusa