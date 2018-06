AD Galomar ainda sonha com a subida

A AD Galomar irá tentar hoje a subida à I Divisão nacional masculina de ténis de mesa, depois de ontem ter falhado o acesso directo ao perder, no derradeiro encontro diante do Guilhabreu, por 3-0. Depois da vitória na ronda inaugura, diante do Clube Top Spin, por 3-1, a formação do Caniço precisava da vitória diante dos vilacondenses para garantir o acesso directo à I Divisão, o que não veio a acontecer. Assim sendo os campeões da série Madeira da II Divisão irão hoje, juntamente com o CTM Oliveirinha e o SLU Serpense, lutar pelo acesso ao no principal campeonato português.

Já na fase final da II Divisão nacional feminina a equipa B da ADC Ponta do Pargo terminou a sua prestação, em Mirandela, no terceiro lugar e depois da vitória diante do Gondomar B, por 3-0, e as derrotas diante doCTM Mirandela B e GDT D. Chama, ambas por 3-0.