Acusações a Lar da Tabua com origem em três processos

O DIÁRIO foi contactado, recentemente, por duas pessoas da Ribeira Brava, para denunciarem o que chamaram de maus-tratos a crianças institucionalizadas no Lar Intergeracional da Santíssima Trindade da Tabua. Era denunciado, mais concretamente, um caso de ‘bullying’ a uma criança de oito anos e a inadequada garantia de cuidados de saúde a este e a outros utentes jovens da instituição.

Tendo a Segurança Social responsabilidades nesta área, pedimos à instituição que nos revelasse como é que o acompanhamento é feito e se tinha alguma denúncia ou sinal de irregularidades no Lar da Tabua.

A Segurança Social garante não ter “registo nem conhecimento de quaisquer irregularidades ou situações anómalas na valência social em questão nem está em curso qualquer fiscalização/inspecção à citada instituição”. Informa-nos existir, no referido lar, 15 crianças e 10 jovens a quem foi aplicada a medida de acolhimento, decretada pelo Tribunal de Família e Menores do Funchal.

A instituição garante, ainda, que pelo menos uma vez por mês, existem reuniões regulares entre a equipa da Segurança Social, as gestoras dos casos, a Equipa Técnica e a Direcção Técnica da Casa de Acolhimento. Reuniões que se destinam a “avaliar, analisar e debater os casos, tendo em conta a necessidade de definição dos projectos de vida, ou a avaliação dos mesmos quando já foram definidos. Entre reuniões são mantidos contactos telefónicos e outros, sempre que necessário”.

A Segurança Social diz que essas gestoras desenvolvem contactos com as famílias “no sentido de sensibilizar, orientar e encaminhar para todos os recursos disponíveis na comunidade, de acordo com as necessidades diagnosticadas como sendo importantes suprir para se poder equacionar uma reintegração das crianças / jovens no agregado familiar”.

Também a Casa de Acolhimento intervém junto das famílias, sempre que seja possível, nomeadamente, quando não há impedimento judicial a que isso aconteça.

“São escrupulosamente analisadas todas as áreas de vida das/os crianças / jovens, que se revelam importantes de intervir, nomeadamente em termos de saúde, não havendo qualquer notícia de que as necessidades avaliadas / observadas não estejam a ser satisfeitas. Há uma preocupação elevada com os acompanhamentos na área da saúde, nomeadamente em satisfazer todas as terapêuticas indicadas pelos médicos, que possam ser importantes no processo de desenvolvimento e, em especial, na recuperação dos desvios à normalidade, frequentemente observados nas crianças acolhidas.”

No Lar da Tabua, há acompanhamento das crianças e jovens por uma pediatra e por uma enfermeira, as duas permanentemente contactáveis, mas com visitas quinzenais, no caso da pediatra, e diárias, no da enfermeira. A pediatra, além de cuidar da sua área, encaminha para consultas de especialidades, quando tal se revela necessário. “Acresce que a Casa de Acolhimento tem por norma, aquando da integração de uma criança/jovem, além da avaliação geral de saúde, efectuar um despiste de oftalmologia, audiometria e de higiene oral.”

Apesar destes cuidados, a Segurança Social reconhece haver contestação, o que poderá estar na origem das denúncias ao DIÁRIO, ainda que não referida directamente esta possibilidade. “Em três dos processos de promoção e protecção em curso, referentes e seis crianças, verifica-se uma elevada recusa dos progenitores à intervenção no âmbito da promoção e protecção.

A não-aceitação da intervenção traduz-se num registo de não colaboração com o ISSM,IP-RAM ou com a Equipa Técnica da Casa de Acolhimento, mantendo acusações constantes aos técnicos e ao trabalho desenvolvido.” E.P.