Acumuladora de lixo preocupa família e Segurança Social

A situação em que vive uma idosa, na Estrada de Santa Clara, em Câmara de Lobos, está a ser motivo de preocupação de familiares e das entidades com actuação na área social, em particular, a Segurança Social. A senhora é idosa, vive só e é, ao que nos relata a família, acumuladora de lixo.

A situação descrita por uma familiar, que garante dar apoio directo à senhora, de apelido Pestana, corresponde a um cenário de degradação humana e até de saúde pública. A pessoa em causa não tem casa de banho - alegadamente usa o terreno em frente à casa - e também não tem cozinha. Aliás, a habitação é muito velha e está cheia de lixo, pois a senhora é, como referido, acumuladora.

A mesma familiar diz viver nalgum desespero por já ter recorrido a inúmeras instituições nenhuma ter conseguido resolver o problema. O DIÁRIO sabe que Segurança Social, Centro de Saúde e Câmara Municipal de Câmara de Lobos estão envolvidos no caso, mas esbarram sempre na vontade da senhora Pestana, que tem recusado ajuda. A família entende que seria necessário avançar para a declaração da incapacidade da senhora e, eventualmente, interná-la. A preocupação está relacionada com a condição da pessoa em causa, mas também com a saúde pública e com a reputação da família, alegadamente acusada pela vizinhança de nada fazer.

Mas, na equação, é preciso considerar que a senhora vive numa casa de herdeiros que, com ela lá a residir, nada podem fazer com a habitação.

Conhecedores da situação, questionámos a Segurança Social se já acompanha o caso da senhora Pestana e, na resposta afirmativa, em que tem consistido a intervenção. A instituição confirmou-nos já ser conhecedora, através dos serviços de Acção Social. “Contudo, embora já tenha sido beneficiária dos nossos apoios, inclusive do Rendimento Social de Inserção (tendo a prestação sido cancelada por incumprimento por parte da mesma), a cidadã recusa qualquer intervenção da nossa parte em termos de acompanhamento social.”

“Pese esse facto, está em curso mais uma tentativa de articulação integrada de vários parceiros da comunidade, com o objectivo de apoiar a senhora. Refira-se, no entanto, que esta não é a primeira vez que se efectua esse trabalho em rede para apoio, mas não tem sido possível concretizar o apoio, por manifesta falta de colaboração e interesse da cidadã”, garante a Segurança Social.