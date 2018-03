Actores madeirenses querem dignificar teatro

Hoje comemora-se o Dia Mundial do Teatro. Carolina Abreu e João Gouveia estão habituados a ‘dar vida’ a várias personagens e aproveitaram esta data para apontar algumas falhas existentes no teatro regional, que acabam por ser um grande entrave para aqueles que lutam diariamente para fazer chegar aos madeirenses produções ao nível da excelência.

Carolina Abreu, que tem participado em algumas peças de teatro, disse que quando está em cima do palco não sente o “carinho” do público. Esta é uma situação que entristece a actriz madeirense que tem pena que as pessoas dêem mais valor às produções que vêm de fora do que às que são realizadas ‘entre portas’.

“Além de actriz sou também espectadora e vejo que o público mais depressa vai ver actores com nome do que um espectáculo que é feito por madeirenses, quando na realidade nós conseguimos ser tão bons como os actores e as produções nacionais”, afirmou, reforçando que este é, de facto, um dos maiores problemas.

João Gouveia, que tem feito parte de alguns projectos regionais, disse que as pessoas que estão ligadas aos espectáculos de teatro têm de analisar tudo o que tem sido feito até agora e dar ao público algo diferente, até porque o que acontece, salvo raras excepções, é “trabalharem um texto e ir para cima do palco”.

“Antes de criar um projecto ou uma peça de teatro, as pessoas têm de parar um pouco e pensar naquilo que o público quer ver, porque está visto que não funciona encontrar um texto bonito, adaptá-lo e levar para as salas de espectáculos”, afirmou.

O actor madeirense deu o exemplo do grupo 4Litro que, na sua opinião, “é um autêntico fenómeno” e que chega a todas as pessoas, tanto que quando anunciam um espectáculo a sala nunca fica vazia. Antes pelo contrário.

“Os 4 Litro, grupo do qual eu já fiz parte, são muito bons e a verdade é que têm conquistado cada vez mais pessoas, tanto nos espectáculos ao vivo, como nos vídeos que têm inúmeras visualizações. Porquê? Porque apostaram em algo diferente e naquilo que o público quer ver”, concluiu.